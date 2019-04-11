大陸學者李毅受中國和平統一促進會邀請訪台演講，遭移民署以持觀光簽證入境台灣，不得發表演說為由，廢止李毅入境許可，限令今天出境。內政部次長陳宗彥表示，考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，已將李毅列為不受歡迎人士，未來會管制入境。

陳宗彥表示，李毅是以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於去年8月間向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台。依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動，如遊行等、並不得接受邀請發表演說，考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，經內政部移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並限令其今天出境。

陳宗彥指出，李毅將列為不受歡迎人士，未來會管制其入境。也請李毅應儘速自行向移民署聯絡。

(中時 )