大學個人申請10日起到28日舉辦第二階段甄試，今年有43校、318校系組二階除了採計學測分數，純粹只看書面審查資料，招聯會與教育部11日邀請校系說明如何維持客觀與專業的前置準備與審查作業，也建議考生如何準備書審資料。

交通大學副教務長黃育綸表示，其實審查前就會開4、5場會議，書審資料會經過重複審查以及差分檢核等專業審查，老師都是加班審查，晚上11、12點下班算早的，很多老師甚至在學校過夜。「其實大學也很擔心收到不對的學生，怕學生不愛讀這個科系、或是不具備學術特質。」

黃育綸補充，老師們不太會注意到備審資料的外觀，「尤其是我們這種工科老師，比較在意內容。」

中央大學財經系系主任系葉錦徽表示，該系100學年開始辦口試辦了5年，口試每次5人，但發現耗時1天辦口試卻不見得有好的報到率；106年起辦團體面試，今年起全部採書面審查，主要是認為口試或團體面試想了解的學生特質，都可以從書面資料上看到。

中央大學招生組長周弘偉進一步補充，校方會先花一兩天處理在校成績等可以量化的部分，大家可能會擔心這個階段是明星高中優先，但其實校方統計過，偏鄉學生的高中成績其實不比明星高中差。接著交給系上書審，至少3個老師看一份資料，還會有差分檢核，確保每個老師對每個學生的評價是一致的；另外每年會檢核招進來的學生表現如何。

中央大學發展招生專業化多年，學校網頁和每個系網頁都會列出書審重點，且目前書審成績出來之前老師不能看到學測成績，「這是各校皆然！」甚至書審成績出來之後再看到學測分數，也不能改成績。

不過周弘偉也說，不是所有科系都適合只用書審，像是人文領域或是社科領域系所，口試可能就很重要。

(旺報 )