為了培育出未來在電商平台上專業行銷人員，由旺旺中時文化傳媒與醒吾科技大學共同擕手合作培訓” 網紅電商”課程即將在今年啟動。並於4月8日在「媽祖戲劇開播曁媽祖文創設計大賽」發佈會上，進行合作簽約儀式。
”網紅” 、“電商”已是近年來發燒話題，現在再加上”直播平台”的盛行，”網紅+電商 +直播”將是未來行銷的一大利器，如何在這波行銷趨勢中站穩商品立足點，是商家絞盡腦力、個人未來規劃不可不知的新知識，如何掌握先機、取得相對的技術，才不致於讓企業及個人被淹沒在這波紅海之中。
時報金犢奬一直以來持續以培養出下一代業界人才為方針，今年度特與醒吾科技大學合作，以「醒吾科技大學形象廣告設計」為命題，讓學生在廣告創意學習之路一起攜手合作。未來將持續在培訓課程中再進化，今年暑期預計推出各項專業培訓營，讓青年學子在學習廣告設計之餘，更是了解多元的未來應用模式。
此次「時報金犢獎」參賽徵件對象，涵蓋學生組、社會組與觀摩組，歡迎學校師生、專業人士、公司等共襄盛舉！徵件期間自即日至5月15日止，6月將舉辦大賽頒獎典禮，詳細活動辦法與報名參賽作品請上網。
(中時電子報)
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