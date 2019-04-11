為了培育出未來在電商平台上專業行銷人員，由旺旺中時文化傳媒與醒吾科技大學共同擕手合作培訓” 網紅電商”課程即將在今年啟動。並於4月8日在「媽祖戲劇開播曁媽祖文創設計大賽」發佈會上，進行合作簽約儀式。

旺旺中時文化傳媒執行副總李雯菁與醒吾科技大學副校長陳義文簽立”網紅電商策略聯盟意向書”。(圖/旺旺中時文化傳媒)

”網紅” 、“電商”已是近年來發燒話題，現在再加上”直播平台”的盛行，”網紅+電商 +直播”將是未來行銷的一大利器，如何在這波行銷趨勢中站穩商品立足點，是商家絞盡腦力、個人未來規劃不可不知的新知識，如何掌握先機、取得相對的技術，才不致於讓企業及個人被淹沒在這波紅海之中。

時報金犢奬一直以來持續以培養出下一代業界人才為方針，今年度特與醒吾科技大學合作，以「醒吾科技大學形象廣告設計」為命題，讓學生在廣告創意學習之路一起攜手合作。未來將持續在培訓課程中再進化，今年暑期預計推出各項專業培訓營，讓青年學子在學習廣告設計之餘，更是了解多元的未來應用模式。

此次「時報金犢獎」參賽徵件對象，涵蓋學生組、社會組與觀摩組，歡迎學校師生、專業人士、公司等共襄盛舉！徵件期間自即日至5月15日止，6月將舉辦大賽頒獎典禮，詳細活動辦法與報名參賽作品請上網。

現場嘉賓參與發佈會與簽約儀式。(圖/旺旺中時文化傳媒)

(中時電子報)