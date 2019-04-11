F.I.R.出席2019全中運記者會。(寬大整合行銷提供)

F.I.R.歷經前主唱Faye離團、海選新主唱韓睿（Lydia）加入團隊後，終於將在30日正式推出全新專輯，11日他們出席全中運記者會，陳建寧受訪表示，今年農曆年他們參加一場音樂人聚會，也跟Faye相遇，Faye還拿著一杯紅酒來向他們敬酒，並鼓勵Lydia：「要加油哦！」讓Lydia相當開心又感動：「應該也是對我有期待。」陳建寧也表示，Faye向他小小抱怨一個人出來闖蕩很累，但雙方都對於彼此的未來抱持祝福。

但F.I.R.成軍15年，Lydia屢屢被拿來和Faye做比較，在網路上飽受霸凌，甚至瞎指她靠陪睡搏上位，對此Lydia坦言當下心情非常難過，也深怕家人看到會擔心，因此剛開始根本不敢讓家人知道，後來家人得知此事忙來關心，她則回：「自己的孩子自己知道。」陳建寧和阿沁也會開導她，要她不要只看到負面評論。

阿沁近日明顯瘦了許多，他坦言為了發片，以及身體健康確實有減肥，較去年10月北京記者會已瘦了5、6公斤，擁有兩個女兒的他，笑說現在在家裡創作、彈鋼琴，都多了兩個小搗蛋插花；大女兒現在已經會「頂嘴」，不過身為「女兒傻瓜」的他根本捨不得罵，某次還被女兒打臉，但他馬上轉念想「算了」，甚至還會跟在後面幫忙收玩具。

2019全中運開幕演唱會20日將在高雄巨蛋熱鬧登場，F.I.R這次也擔任活動大使，將與八三夭、安那、閻奕格、羅宏正同場演出，新專輯內歌曲〈造夢者〉更是搶先被全中運大會相中，成為吉祥物「珊娃」與「鯨寶」的主題曲。

(中時 )