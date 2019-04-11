慈濟科技大學開設微型課程，睡眠瑜伽也是熱門課程之一。（慈濟科技大學提供）

慈濟科技大學全人教育中心今年開設的數十門微型課程，打破過往上課方式，學生可以自由配置課程內容，同時選修多門微型課程，只要湊滿40小時時數，同樣能獲得學分，課程包括靜態的文化講座、機器人AI學習，動態的獨木舟體驗、睡眠瑜珈、校外參訪，學生可以客製化課程，全人教育中心主任楊翼風表示，首辦第一學期，就成為校方今年的「秒殺」課程。

微型課程打破過往一門課要修滿一整學期的規定，改以多門課程時數累積制，楊翼風說，微型課程每2小時算0.1學分，修滿40小時就可以得到2學分，且不額外收取費用，包括花蓮最夯的水上活動「獨木舟」都是課堂之一。

獨木舟課程上課地點在鯉魚潭從基本動作訓練、實際下水全程皆有教練陪同，資訊科技與管理系二年級學生許志川分享，獨木舟課程就像放假的遊玩，沒有課堂成績壓力，可以用不同角度欣賞花蓮。

即使宅宅也有微型課程的選擇，室內的睡眠瑜伽，讓學生放下3C手機，透過拍打經絡穴位、伸展動作讓氣血通暢，加上引導式的冥想深沉放鬆，對現代人的文明病「失眠」有很大的功效。護理系二年級學生鍾亦婷說，上完課才發現自己好久沒有好好睡上一覺，練習睡覺真的是一門學問。

慈濟科技大學全人教育中心這學期開設18門微型課程，從靜態的異國文化講座、銀髮族飲食、機器人AI學習，到動態的獨木舟體驗、睡眠瑜珈、校外參訪，楊翼風說，學生不用為了學分關在教室內，可採採主題或組合思維，自由選擇感興趣的課程參加，培養自主學習和跨領域競爭力。

(中時 )