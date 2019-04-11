台中花卉博覽會預計24日閉幕，但截至5日為止，累積參觀人數只有656萬7千多人、較前市長林佳龍喊出的800萬人次有段距離，引發綠營民代抨擊是盧市府開出芭樂票，國民黨台中市第七選區立委擬參選人莊子富跳出來呼籲外界別唱衰，應多多給予市府協助。

莊子富指出，盧秀燕就任台中市長後，利用所剩不多的經費、努力行銷花博，還找來一人白嘉莉代言，甚至幫前市府解決AIPH延遲付款等問題，如此努力仍無法達到800萬參觀人次的目標，國民黨籍市議員喊出讓花博打延長賽，卻又遭綠營冷嘲熱諷。

莊子富質疑，盧市府開放台中市民及12歲以下兒童免費參觀花博，在免費政策下仍無法達到參觀人數的目標，前市府訂定的入園方式是必須持有花博卡，又如何可能達成？究竟前市府是錯估形勢？或是蓄意欺騙市民、欺騙AIPH？

莊子富強調，前朝灌水的目標不應由新市府概括承受，呼籲綠營民代不要唱衰台中，應一起設法為花博作最後衝刺，讓花博在台中留下美好回憶。

(中時 )