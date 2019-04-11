哈平遠12歲父母離異。（圖／中時資料照片）

《麻辣天后傳》明(4/12)晚間11點播出主題「單親家庭的蝴蝶效應，明星不能說的暗黑童年首次公開！」邀請詹子晴（丫頭）、哈孝遠姊姊哈平遠等人。丫頭說爸爸對他們吹噓有個農場，還找製作單位去那裡錄節目，直到後來才發現爸爸說謊，使她為此大發雷霆，不再和爸爸聯繫。

丫頭說父母在她7歲時離婚，有回父親稱自己有莊園，「如果不相信可以叫電視台去拍」，她便真的找製作單位去那裡錄節目，眾人還幫丫頭慶生，爸爸之後買車送她當生日禮物，「可是後來爸爸都說在忙，要我先付一下車貸，所有貸款都是我在付」。不僅如此，詹子晴發現爸爸常藉口在忙，讓她找不到人，她有次忍不住打去莊園找爸爸，才發現是騙局一場，父女為此大吵，丫頭也不再跟爸爸聯絡。

哈孝遠姊姊哈平遠透露，父母從小爭吵不斷，兩人在她12歲、哈孝遠6歲時離婚，監護權判給爸爸，當時媽媽幫她收拾行李，叮嚀她要從此刻長大，接著送她和弟弟到爸爸公司樓下，並告訴他們新阿姨也在同間公司，「我媽媽說『妳記好，我們家就是她破壞的』。」 哈平遠坦言，當年年紀小不懂事，感受到媽媽的怨恨，她不自覺受到影響，「她要我討厭她（新阿姨），我就討厭她」。

自從父母離婚，哈平遠笑稱個性從「小公主變暴龍」，她說小時候是爸媽心肝寶貝，卻被迫一夜長大，自我防衛能力變強，就讀國小的哈孝遠一旦被欺負，她便會以暴制暴，直奔學校打欺負弟弟的人。哈平遠說，有次發現爸爸打弟弟，她立刻衝上前狠揍爸爸，兩人扭打成一團，她被打得鼻青臉腫，至今還留有傷疤，「我眼睛裡還有一條很嚴重的血痕。」哈平遠更自爆，曾透露想放火燒爸爸家，哈孝遠立刻跑去找媽媽，直呼：「姊姊瘋了！」

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(中時電子報)