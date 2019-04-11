來自美國的交換學生戴安娜 對小朋友詢問喜歡吃什麼食物時說「我喜歡吃臭豆腐！」（羅浚濱攝）

寶山鄉3所國小為強化學生英語聽與說能力，11日在雙溪國小辦理外籍學生國際文化交流活動暨課後國際外語學習營發表會，18名來自各國的交流學生以活潑、遊戲互動的教學方法，提升學生說外語的興趣，也讓小朋友認識許多國家的文化。

這18名交換學生都是高中生，都在清大唸中文，來台灣已有8個月，分3組在寶山、雙溪和新城國小，向小朋友們 介紹自己國家的美食、文化和在台灣的學習經驗。

交換學生的中文還可以，用簡單中文跟小朋友交談沒有太大障礙，小朋友們對他們在台灣的生活也感到很好奇。「老師你在台灣喜歡吃什麼？」來自美國的戴安娜故意做鬼臉回說「我喜歡吃臭豆腐！」

來自巴西的張冠杰介紹巴西景點文化，教小朋友簡單的西班牙語後，被小朋友吵著要他教打藍球。

寶山國小陳明哲同學說，法國、西班牙、義大利的「老師」分享飲食還有文化習俗，發現與台灣有很大不同。新城國小盧芊樺同學說，她要把英文學好，將來才有機會出國當國際交換生。雙溪國小自治會長趙振則希望有機會可到其他國家吃美食。

縣議員邱振瑋表示，這次交流活動可以開啟寶山鄉學生們不同的國際視野，交換學生透過準備精彩簡報與小朋友分享，在課程中一起互動、交談、玩遊戲，藉此體驗跟外國人對話，大大拉近與外國人的距離，擴大生活視野與經驗，的確是一個寶貴的人生經驗。

雙溪國小長溫芳蘭感謝邱振瑋和各界入士的支持，讓該校從這學期開始有全校性免費課後國際外語學習營，讓許多弱勢學生有提升外語學習的機會，指全外語教學方法，可提升學生學習興趣。寶山鄉三所國小校長特別致贈學生做的小禮物、中文卡片及感謝狀給交換學生，傳達寶山鄉學生的熱情和客家傳統文化。

(中時 )