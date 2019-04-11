台北市長柯文哲11日赴議會進行施政報告，遭議員秦慧珠砲轟對不起台北市民，為何還要選總統，應該學學高雄市長韓國瑜，柯文哲對此回應，「我有說要選嗎？還沒吧。」秦追問有比韓優秀嗎？柯猛點頭，再被問到比蔡英文總統優秀嗎？柯竟脫口：「of course」。

北市議員羅智強今詢問柯文哲為何在台灣國活動上要撕中華民國身分證道具，是看不起中華民國國旗、中華民國還是柯文哲？柯回應，都可以。秦慧珠痛批，看不起中華民國還想選總統，柯則說，「我有說要選嗎？還沒吧。」奇怪，為什麼每天大家逼我這問題？

接著，秦慧珠問柯文哲要不要發放敬老金，若當選總統可能會廢止敬老金？柯表示，台北市中低收入戶有發敬老金，他仍反對齊頭式的社會福利，至於當總統廢止敬老金這是一個好問題，還要再想一下，這是地方事務，不是中央事務，當總統要廢也廢不了。

此話一出柯文哲再挨秦慧珠砲轟「所以台北市長者這麼倒楣」，秦慧珠指出，市政報告讓她驚嚇，托育總覆蓋率只成長0.73％，台北市總經濟成長動能沒有增加，但台灣這4年總經濟成長1.927％，痛批柯對不起老的、小的和台北市民，為何要選柯當總統？該學學韓國瑜。

秦慧珠詢問柯文哲「有比韓國瑜優秀嗎？」柯猛點頭，秦追問哪裡？網路聲量、滿意度和支持率都比韓低，和韓競選總統會輸，柯回說，不要緊張啦，don’t worry，假設性問題不要回答，當被問到有比蔡總統優秀嗎？柯竟回說：「of course」。有沒有比前行政院長賴清德優秀？柯則說，看比什麼。

(中時 )