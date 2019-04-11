中國和平統一促進會13日將在台中市舉行舉辦2019首屆「和平統一融合發展論壇」，邀請主 張武力統一台灣的大陸學者李毅出席演講，因其持觀光簽證入境台灣，不得有發表演說行為，移民署限令11日出境。對此，統促會表示，即使李毅不能到場演講，也可以「自己辦自己嗨」，車隊遊行及論壇都照常舉行。

統促會11日上午才因向台中市政府警察局申請「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行，文宣出現「警車開道」引發民進黨抨擊，質疑蔡總統來台中，市長盧秀燕還嗆聲不交管，竟為宣傳「一國兩制」活動警車開道。

台中市警局強調，尊重集會遊行自由，市府核准集遊申請僅有必要交維措施，絕無警車開道，針對申請人宣稱「警車開道」，經查是其自行增撰，與事實不符，已正式通知申請人更正以正視聽，否則將追究法律責任。

統促會表示，接獲警方連絡，也隨即在中午刪除「警車開道」4個字，文宣內容重新更正。

民進黨市議員黃守達表示，依中國統一促進會的傳單，標榜「警車開道」與「合法申請」，更邀請大陸學者李毅發表「探索一國兩制台灣方案」的演講，力主武統的李毅，更明言只要解放軍跨過台灣海峽，台灣人民就會忘記台獨思想。

黃守達強調，中央絕對不能袖手旁觀，陸委會與移民署必須調查，李毅是用什麼樣的名義申請入台？如果是自由行，從事政治性公眾活動，甚至從事這種危害自由民主憲政秩序的活動是否合法？有無違反《兩岸人民關係條例》的相關情事

，不能縱容有人打著自由民主的名號傷害自由民主。

下午即傳出內政部移民署針對李毅9日持觀光簽證入境台灣，不得從事發表演說，廢止李毅入境許可，並限令11日出境。

對此，統促會表示，政府這樣做不明智，但也幫他們宣傳活動，稱李毅現在觀光行程，不透露其行蹤，強調李毅如沒到場，遊行與論壇不會受影響。

(中時 )