高階技術人才缺乏，是全球產業共同的困境。看中AI人工智慧、物聯網、5G產業興起，國立中山大學與日月光集團攜手打造「AI技術領袖人才訓練專案」，透過產學合作，降低產學落差，讓學生畢業後順利與當紅產業接軌。

「做中學、學中做，才能培養出專業又務實的人才。」11日簽約儀式上，中山大學副校長陳英忠表示，四月中旬開始，工學院教授群將與日月光集團共同安排「人工智慧」領域訓練課程，培訓相關領域學生。第一期30堂系列課程由中山大學資工系授課，每堂課包含三小時講授、三小時AI程式撰寫演練，還有校方專門研究生從旁協助指導。

中山大學工學院院長李志鵬表示，課程內容從Python程式語言及數學機率、線性代數的重點回顧開始，接著介紹傳統機器學習方法，最後導入AI深度學習的教授。無論是各種熱門的神經網路模型、生成對抗網路訓練及強化式學習，都能讓學生深度學習。透過學生的回饋，教授也能深入了解AI人工智慧領域在業界的發展實勢，進而針對學校課程做創新與彈性調整。

日月光集團副總經理李政傑表示，透過與中山大學合作的「AI技術領袖人才訓練專案」，將打造科技創新生態環境，企業與學術界都能在跨領域的過程中、尋求新的創新策略，彼此共享知識，提升競爭力。

簽約儀式由中山大學全球產學營運及推廣處產學長高崇堯、工學院副院長程啟正、謝克昌及系所主管，以及日月光聯合技術研究中心主任林哲信、日月光集團人資處資深處長李叔霞及數名企業主管代表共同見證。

(中時 )