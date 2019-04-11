蔡英文總統出席中央社『夢想啟程、勇闖世界』記者會 16:522019/04/11 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（右2）11日出席中央社『夢想啟程、勇 闖世界』記者會，與三位中央社在世界各地採訪的年輕記者齊若堯（左起）吳昇鴻及蔡芃敏對談，最後並以自拍來結束整個座談。 （鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統出席中央社『夢想啟程、勇闖世界』記者會。會中，蔡英文指出，她長期參與外交、談判等工作，講話讓人感覺比較溫吞，但『辣台妹』角色讓她呈現另一面，必須說清楚時，就沒有模糊空間，不要讓對方有任何錯誤的想像。 (中時 ) #夢想 #世界 #記者會 #中央社 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》加強管制假訊息 那要先開罰蔡英文嗎？ 14:152019/04/07 政治 蔡英文：怯戰不是我的風格 盼團結拚勝選 11:322019/04/09 政治 總統的責任 蔡英文：必須連任 14:062019/04/09 政治 民調讓3％？蔡英文又被笑了 14:092019/04/09 政治 若初選獲勝 賴清德盼獲得蔡英文支持 16:222019/04/09 政治 好諷刺！曾宣告司法改革 一圖為小英定調 08:052019/04/10 政治 民進黨延後初選 洪孟楷驚：大選恐出怪事 00:022019/04/11 政治 小英豁出去了！ 吳子嘉爆初選延後玄機 03:542019/04/11 政治 初選延後小英喊這句！網笑瘋：又發明了OO價值 06:222019/04/11 政治 小英恐脫黨參選？他爆賴神這句話殺見骨！ 13:432019/04/11 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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