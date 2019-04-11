蔡英文總統出席中央社『夢想啟程、勇闖世界』記者會。會中，蔡英文指出，她長期參與外交、談判等工作，講話讓人感覺比較溫吞，但『辣台妹』角色讓她呈現另一面，必須說清楚時，就沒有模糊空間，不要讓對方有任何錯誤的想像。

(中時 )