新北市議員張維倩今（11日）邀集工務局養工處及交通局等相關單位，在中和區中山路二段與橋和路口，針對機車兩段式待轉區設置安全進行會勘。（葉書宏翻攝）

新北市議員張維倩今（11日）邀集工務局養工處及交通局等相關單位，在中和區中山路二段與橋和路口，針對機車兩段式待轉區設置安全進行會勘。（葉書宏翻攝）

新北市議員張維倩今（11日）邀集工務局養工處及交通局等相關單位，在中和區中山路二段與橋和路口，針對機車兩段式待轉區設置安全進行會勘。張維倩表示，機車待轉區過於突出於車道，希望交通局能夠從善如流的改善，保障機車族的安全。

張維倩表示，機車待轉橋和路的待轉區設立在中山路二段道路上，過於突出於車道，不僅影響中山路車流，更讓機車待轉區陷入「待撞區」的危機之中。

張維倩提到，日前接獲機車族朋友陳情，在中山路二段與橋和路口待轉時，即面對汽車在眼前呼嘯而過的恐懼，除了待轉的壓力，也造成不少中山路汽機車用路人的緊張，行經此路口都必須再三注意才通行，避免太靠近待轉區而造成危險。

此外，地方民眾也指出，當地車流量大、道路狹小，加上是重要路口，一旦遇到上下班尖峰時刻，車輛匯流時，中山路的車輛幾乎與機車待轉區「擠在一起」，不小心就會發生意外，險象環生的交通環境，不禁讓用路人捏把冷汗。

張維倩認為，交通設計要以用路人與行人的安全為首要，再以符合現況的道路情況作調整，橋和路口待轉區已經凸出在中山路上，造成用路人有很大的衝擊，倘若退縮又會影響後方行人通行，因此，建議交通局做完善的調整規畫後，提出雙贏的交通配套。

有鑑於此，張維倩強調，機車族在道路上不應該是弱勢，因為是「肉包鐵」，所以更需要安全的保障，市府設立機車待轉區，就是要以安全為第一考量，胡亂設立在道路上只會增添汽機車通行危機；因此，守護安全的用路權益是努力的目標。

(中時 )