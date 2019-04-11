松林區的「埔里杜鵑」。（南投林管處提供）

區內也分布有花色磚紅的金毛杜鵑。（沈揮勝攝）

奧萬大天然環境優，是孕育螢火蟲之絕佳場域。（沈揮勝攝）

奧萬大螢火蟲種類多，4月中旬起將漸入賞螢熱季。（南投林管處提供）

奧萬大野鳥種類多，罕見珍奇「小剪尾」常在這裡現蹤。（沈揮勝攝）

春末夏初，萬物展生機。海拔約1100公尺的奧萬大園區，4月上旬晚間均溫在攝氏15到16度之間，有著舒服帶清涼的空氣；南投林管處以其優越氣候與天然環境，推出2天1夜隔宿型親子小旅行，並搭配原民部落人文歷史，知性、感性兼具。

林務局南投林管處祕書秦思原指出，除了美麗的山景與溪流環境，此刻的奧萬大白天另個亮點是杜鵑花，與合歡山、塔塔加的玉山杜鵑不同，奧萬大步道、好漢坡及松林區最常見的是台灣固有種「埔里杜鵑」，另有花色呈現磚紅、疏落分布的金毛杜鵑。

秦思原說，4、5月間的奧萬大之夜，最夢幻的是螢火蟲，包括黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢或大場雌光螢，輕舞悠遊於林木草叢中，將奧萬大的夜空點綴得像閃閃星光。

奧萬大經理廖慶森表示，目前規畫2段賞螢路線，分別為調整池附近的第2停車場至揚水站、綠莊到第2停車場步道，從4月22日到5月12日，每天晚間6點半到9點，安排有環教老師與志工為親子作解說導覽；需於當日下午到傍晚登記報名。

另將於4月27至28日、5月4到5日與11到12日，開辦2天1夜的「自然原味小旅行．螢光織色」遊程，邀請賽德克纖維工藝坊創辦人，介紹傳統賽德克織布技藝文化、邀請遊客一同體驗傳統木製水平腰織機，創作屬於自己的原民文創品。

(中時 )