母親節將至，台中縣婦女會11日舉辦模範婆媳表揚活動，由擔任理事長的副市長楊瓊瓔頒獎表揚21對模範婆媳及21名績優里鄰召集人，盼藉此帶動更良善的社會風氣。外埔區柯陳玉鸞高齡93歲，媳婦王玉雲與他兒子結婚40年，媳婦侍奉公婆親力親為，照顧家庭之餘，參加婦女及公益社團，並擔任婦女會理事長及外埔鄉工會創會長，熱心公益。

副市長楊瓊瓔表示，出席的每對婆媳，面帶笑容，互動像親母女般熱絡，開心地聊天說笑，互相扶持尊重包容，真是良好的婆媳典範。今天特別選在母親節前辦理表揚活動，希望能推廣家庭倫理、敦親睦鄰，進而帶動良好社會風氣。

楊瓊瓔感謝婦女會的所有理監事、會員及志工，支持台中婦女會的所有活動，身為現代女性，無論是否結婚生子，都應自我提升，並享受自我提升後的成果，才能像今天出席的所有女性一樣散發光采。

東勢區83歲的劉楊秀梅與媳婦李芳如相處融洽，因先生過世

，李芳如辛苦拉拔兩個女兒，婆婆則主動幫忙照顧並分攤家務，婆媳間互敬互諒，為家庭盡心盡力。

社會局長李允傑感謝台中縣婦女會透過表揚活動喚起社會大眾對於婦女權益、家庭價值及性別平等的重視，希望在公私部門的同心合力，讓婦女能得到更多的照顧與保障。

(中時 )