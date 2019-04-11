近年積極投資台灣的日商三井不動產，為進一步擴大事業版圖，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗11日特別拜會新竹市長林智堅，說明三井不動產集團在台灣的投資計畫，並希望進駐新竹市展店投資。

市府指出，三井不動產集團為日本龍頭不動產開發商，除在日本國內持續開發住宅、飯店，大型商場及物流等不動產商品外，近年來更積極投入台灣市場，利用在日本長年累積的開發營運經驗與品牌長期建立的良好關係，引進許多首次來台展店的時尚品牌及人氣餐廳，同時三井不動產開發及營運優勢，打造滿足眾多客層及顧客需求的商業設施。

林智堅表示，新竹市有科學園區、多所國家級研究中心及5所大學，造就獨特「3高1低」的城市DNA，包括高學歷、高所得、高出生率及平均年齡最低。

此外，新竹市擁有堅強的經濟力，創稅額非6都第1、人均稅額全國第2、每人年均支配所得更是全國第1，穩定的就業機會加上高所得，造就高消費能力。

因此，竹市有經濟力與消費力當後盾，一定是三井不動產最佳的投資選擇，市府也會積極協助三井不動產投資事宜，以促進地方的繁榮與增加就業機會。

他強調，新竹市是年輕的城市充滿生命力，生生不息的活力與高消費水平，日前已吸引法商迪卡儂投資，市府將持續招商引資，邀請優質企業投資竹市，市府將會提供全方位的服務，協助解決相關問題，盡全力爭取有意願的企業進駐。

下町一朗表示，新竹市人口年輕充滿元氣，他對新竹市印象非常好，三井LaLaport購物中心的消費族群鎖定年輕人口與家庭，對於停車位、用地、周邊交通設施都有一定需求，新竹市的人口集中程度、交通方便性、消費力等條件都很理想，將持續評估竹市各區適宜的地點，請市府協助推薦，希望未來有機會能進駐新竹市。

此外，三井不動產對台灣市場也深具信心，將持續在台灣開發商業設施、飯店、住宅、物流設施、複合式開發等專案，希望能將三井不動產的開發專案觸角更擴及到台灣各地。

目前除已開幕營運的三井台中港OUTLET PARK及三井林口OUTLET PARK外，台南市與台北市南港也將展店，並將在台北市開出3間三井花園品牌飯店，集團把台灣當作日本外最重要的營運據點，持續深耕台灣市場。

產發處長吳甲天指出，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動新竹市產業發展，新竹市政府積極完成各項基礎建設，提供優質的投資環境，並透過創新研發補助等措施，鼓勵企業到本市投資，同時，未來也將專案列管為重大投資案件，以跨局處協調合作，解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度。

(中時 )