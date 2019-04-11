雲林縣府文化處推廣閱讀，邀請縣內作家引領「以文索景」，繪本《土豆糖》作者鄭惠如以台語導讀元長社區繪本，還有社區媽媽當場炒製香甜的土豆糖，讓大家品嘗孩提單純的甜蜜生活滋味。（許素惠攝）

雲林縣府文化處推廣閱讀，邀請縣內作家引領「以文索景」，作家蘇量義（左三）的《苦楝》是紀念虎尾溪岸的童年回憶與那些逝去的存在。（許素惠攝）

文學也能結合輕旅行，雲林縣文化處邀請縣內梁淑媛、鄭惠如等作家及繪本作者，循著創作走訪地景，實地體驗真實的浪漫，而經驗豐富的長者鄭國維等則化身說書人，講述故鄉故事與人生智慧，藉以帶動閱讀風氣。

4月23日是世界閱讀日，縣文化處以走讀方式力推閱讀，11日邀請在地作家、繪本作者及長者，聚焦在「文學散步」和「人生就像一本書」，暢談筆下的雲林美景、家鄉與人生故事。

筆名ANT的鄭惠如以台語導讀元長社區繪本《土豆糖》，社區媽媽便在現場炒製土豆糖，香氣濃郁，口齒留香，觸動大家想至元長品嘗作者孩提單純的甜蜜生活滋味。

除了元長，另有4條文學散步路徑，由作家親自帶領走讀筆下創作的起源土地，筆名莫爾的王佳葳將《遇見他里霧》走訪斗南；曾獲雲林文化獎的梁淑媛以《和想像力去散步》與《在一條路上旅行的人生》，分享一條路上的過去與現在，並發現生活周遭細微的美好；曾美滿《我從太平老街走過》帶領見證百年街屋的風華與傷痕；蘇量義的《苦楝》則紀念虎尾溪岸的童年回憶與那些逝去的存在。

鄭國維、謝順義、許金保、鄧崇英4位人生歷練豐富的長者則成為說書人、將到蔦松、石龜等國小、口湖及飛沙國中分享他們如書的人生智慧，期喚起學生的閱讀動機與興趣。

(中時 )