養了兩隻貓的蔡英文總統今天透露，前幾天她發現公文袋「味道怪怪的」，請幕僚處理後才發現原來被貓咪「蔡阿才」撒了尿在上面，讓她很生氣，還好蔡阿才還有辨識力，是撒在廢棄的公文上，所以她就算了。

被稱為「貓奴」的蔡英文養了蔡想想和蔡阿才兩隻貓咪，蔡英文今天參加中央社「勇闖世界」記者會，現場實習特派員提問，如果貓咪做錯事是否會懲罰？

蔡英文透露，她有隻貓特別反對她講電話，但是當總統不能不講電話，尤其三更半夜的電話通常很重要，就是在睡覺或在做事也一定要講電話，這時講電話的聲音通常比較嚴肅。

她說，貓是蠻靈敏的動物，可以依據人的聲音辨識你情緒的起伏，尤其貓如果正在睡覺被吵醒心情會不太好，「所以在晚上打電話給我的人通常都知道，我會先說等一下，等把貓趕出去，把門關起來之後，再繼續講電話」。

但這些動作有時也會惹毛這些小傢伙，蔡英文透露，前幾天她發現公文的袋子味道怪怪的，她每天都會帶公文回家裡批閱，那天只覺味道不對但「不疑有他」，還是照常把公文處理完。

第二天她請助理把公文拿到辦公室去處理， 幕僚處理後才跟我說，「妳知道那個味道是什麼嗎？就是妳那隻小的（蔡阿才）在上面撒尿！」

她說「這個讓我覺非常生氣」，還好牠有辨識能力，沒撒在正在處理的公文，而是撒在要廢棄的公文上，「牠這個基本的知識還是有的，所以這點還可以啦！」

(工商 )