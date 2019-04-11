愛彼表發CODE 11.59腕表，周湯豪穿橘色西裝出席，潮味十足。（盧禕祺攝）

愛彼表發CODE 11.59自動上鍊腕表，85萬8000元。(Audemars Piguet提供)

愛彼表發CODE 11.59自動上鍊飛行陀飛輪腕表，400萬元。(Audemars Piguet提供

愛彼表 (Audemars Piguet)為了品牌年輕化，於今年SIHH表展推出CODE 11.59新款腕表，不僅大膽突破經年熱銷款皇家橡樹的八角型表盤，且鎖定年輕客層，行銷策略也相當前衛。昨日愛彼表在台發表CODE 11.59腕表，邀請年輕世代的嘻哈歌手周湯豪與會，一襲象徵幸運色的橘色西裝搭配黑金對比色的CODE 11.59腕表，潮味十足。

周湯豪因為愛橘色而有「湯豪橘」的暱稱，當初買這套橘色西裝時，還被比莉媽取笑「你要穿它去那裡」、「穿去吃喜酒會被新郎趕出來」，幸好有愛彼表的邀請，讓這套西裝得以重見天日，而且搭配黑金色系的CODE 11.59腕表，配得剛剛好。

已有許久未出席公開活動的周湯豪最近正忙著出專輯，預計暑假前就會作品陸續上線，他自嘲人生的最大挑戰就是「瘦下來」，他只要一半就胖在臉上，雖只是胖個3、4公斤，整個臉就變圓，因此運動健身要特別勤快，但一見到甜點就完全無招架之力。

(中時 )