葉姓旅客帶一根重約0.03公斤的火腿腸，遭罰新台幣 20萬元。（李金生攝）

金門水頭碼頭的警示宣導，提醒旅客莫違法攜帶肉類製品。（李金生攝）

攜帶肉類製品入境，最高重罰新台幣100萬元。（李金生攝）

端午節即將來到，金門海關提醒旅客莫攜帶「肉粽」入境，以免受到重罰。（李金生攝）

金門「小三通」葉姓旅客攜帶火腿腸闖關，遭岸巡和海關查獲遣返對岸。（取自海關蒐證錄影帶）

金門「小三通」今（11）日查獲葉姓入境1女旅客夾帶「火腿腸」闖關，因繳不起新台幣20萬元罰款，當場被駐地海關、農委會轉由移民署遣返離境，並「註記」列為管制入境對象。

這是基於確保台灣產業安全，全面防堵非洲豬瘟入侵以來，全台至今查獲因違法攜帶肉製品入境，遭到裁罰新台幣20萬元的第4例，也是金門「小三通」的首例。

隨團到台灣旅遊的葉姓旅客（女，48歲）在上午9時30分搭乘「新五緣」客輪自廈門出發，10時抵達金門水頭碼頭，攜帶隨身包包通關時，先遭岸巡發現上衣口袋內有一根未吃完的「雞爪」，當即要求進一步檢查。

葉女在海關和岸巡幹員詢問有無攜帶其它肉製品時，還堅決表示「沒有！」，但在隨後檢查時卻從包包中搜出1根重約0.03公斤的火腿腸，現場頓時拉起警報。

由於目前正是非洲豬瘟重點防疫期間，任何肉類和肉製品均不得攜帶入境，依農委會非洲豬瘟中央災害緊急應變中心邊境管制規定，自今年1月25日零時起實施：「外來人口自過去3年發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉類產品入境，違反動物傳染防制條例經裁處20萬元（含以上），且當場拒繳或當下無能力繳交罰鍰者。經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下稱檢疫局）當場製作「外來人口違規攜帶豬肉類產品入境移送單」，將違規對象移送予移民署國境大隊後，由國境大隊所屬各隊拒絕入國。」

葉女繳不出20萬元罰款，不但被移民署就地遣送離境，未來也必需先繳交這次20萬元罰款，否則仍持續列為禁止入境的對象，因此急得當場嚎啕大哭，但最後也只能搭乘12時的客輪「小三通」回到對岸，原定寶島行也跟著泡湯。

(中時 )