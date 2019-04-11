台北市長柯文哲去年競選連任期間，承諾全面補助中小學教室裝設冷氣，但柯事後卻稱裝冷氣是最後手段，會先透過綠建築等改善著手，柯文哲11日赴議施政報告質詢，民進黨議員吳沛憶質疑柯選前承諾是全面裝設冷氣跳票，要求柯回應是否兌現政見，柯文哲當場承諾，3年內完成北市國中小全面裝設冷氣。

北市國中小教室尚未全面裝設冷氣，教育局昨公布補助計畫，將分三類補助學校裝設冷氣計畫，但部分地區學校裝設冷氣經費學生仍須負擔，但吳沛憶認為，弱勢家庭學生恐難負擔裝設冷氣費用，國中小全面裝設冷氣是否能夠落實。

吳沛憶指出，柯市長去年拋出國中小教室全面裝設冷氣承諾，桃園市、新竹市紛紛跟進，將在2年內完成且不設限，北市卻僅補助經濟弱勢地區，仍有3成學校因家長會募款困難無法裝設，要求市府說明能夠兌現全面裝冷氣承諾。

對此，柯文哲表示，裝設冷氣是最後手段，不分青紅皂白裝設冷氣不對，且直接用冷氣處理很耗電，關於弱勢學校政府要幫忙，相信最後會達到標準。吳沛憶追問何時可以達到標準？柯文哲承諾3年內完成。

(中時 )