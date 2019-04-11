高市觀光局舉辦眷村美食大賽11日公布結果，圖為「風味美食類」獲獎的蔡氏冰釀鴨。（柯宗緯攝）

高市觀光局舉辦眷村美食大賽11日公布結果，圖為「特色滋味獎」冬鄉小廚。（柯宗緯攝）

舌尖上的眷村味，帶有濃厚鄉愁，或道不完的故事。高市觀光局主辦眷村美食大賽，邀來美食家焦桐領銜的評審團，經5天馬拉式密集試吃37家店，11日公布得獎名單，3大類各取前5名，並製作美食地圖，提供饕客按圖索驥，並結合軍事景點，力拚軍事觀光。

觀光局長潘恒旭指出，高雄集結陸、海、空軍官校，是台灣眷村大本營，也是許多眷村菜發源地之一，市府也將推出軍事觀光，預計4月中下旬開放鼓山洞軍事遺址，屆時可搭配充滿故事的高雄眷村美食，吸引軍事迷前來旅行。

潘恒旭提到，眷村菜基本上是大江南北各種口味，吃到的每一口都是眷村記憶，將花時間好好整理得獎店家，推廣給亞洲朋友，也將安排市長韓國瑜進行美食之旅，炒熱高雄眷村菜知名度，相信端出的每一道眷味美食，都可喚起過去點滴。

經評比結果「風味美食類」 有一合居麵食店、蔡氏冰釀鴨、陳家鹽水鴨、王媽媽香豬捲及志斌豆瓣醬故事館；「麵食點心類」有馮家市場麵、美華麵店、西安麵食館、燕巢風味外省麵及江西傳藝風味外省麵； 「餐廳小館類」則以李家酸白菜火鍋、談天樓小館、老賈小館、願景軒餐廳、好客漢風餐館及穎川老媽寶蒸餃並列勝出。

另也頒發特別獎，如「經典小食獎」菜市仔嬤左營汾陽餛飩、「特別傳奇美食獎」豫湘美食、「歷史傳承獎」四海一家、「特色滋味獎」冬鄉小廚，鼓勵業者努力讓眷村美食完整保存。

(中時 )