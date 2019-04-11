網友分享法式螺肉的料理圖。(翻攝Costco好市多商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品眾多，有時也能買到許多國外進口的產品。有網友分享到好市多買一款田螺肉罐頭，但包裝有一半以上塞滿了空螺殼，罐頭只佔下面一小部份，讓網友不解，文末更酸是2019最瞎商品。有網友建議可以送去墾丁「寄居蟹可以用有動保團體在回收」，不過有專業網友打臉表示，這是要拿來做法式田螺，「把肉調味過再塞進殼裡」。

有網友在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團PO文，表示想買田螺肉罐頭，結果發現送了一堆田螺空殼，體積是下面罐頭的四倍，想知道「附送這些殼可以幹嘛？」還打趣的說「買蛤蠣肉罐頭會附贈蛤蠣殼嗎，買牡蠣也會附殼嗎」，更稱是2019好市多最瞎商品。

網友留言，「第一眼以為是貝殼巧克力，原來是買螺肉送螺殼啊」、「沒拿起來看真的很像賣殼」，也有不少網友建議「寄居蟹可以用有動保團體在回收」、「寄到墾丁去，那邊寄居蟹缺家」。

有專業的網友跳出來說明，「其實在高檔飯店，有些是用田螺罐頭，把肉調味過再塞進殼裡」，更有在國外法式餐廳待過的網友表示，這個是法廚常見的方式，並分享料理步驟，「準備好蒜頭、有鹽奶油以及巴西里末，充分攪拌後擠進蝸牛殼裡，塞螺肉再補一些在外面，進烤箱前灑上起司烤到起司金黃即可」。

(中時電子報)