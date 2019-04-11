台南市民安5號演習登場 空難、汽車落水樣樣來

台南市年度大規模綜合防災的民安5號演習11日在安平運河旁登場，台南市消防局今年加入更多大型災難時兵演練，包括模擬空難救援、汽車落水與遊艇翻覆，空勤總隊出動直升機應變，台南市消防局與國軍、民防單位共出動逾千人，合力完成各項演習狀況。

民安5號演習由海軍常務次長蕭維民擔任中央統裁官，台南市長黃偉哲擔任演習指揮官，軍、警、消與民防單位共1297人參與活動，兵棋推演33種狀況，其中「空難與載客船翻覆」、「風災預警與應急整備」、「土石流紅色警戒」、「化學物質外洩、輻射汙染、道路塌陷」、「災後復原重建」等5種屬特殊狀況。

演習視同作戰，主辦單位不僅出動空勤直升機、機場化學泡沫消防車與造價3800萬的高空砲塔化學車，模擬情境也加入往年沒有的空難救援、遊船翻覆等狀況，逼真程度讓旁觀民眾大開眼界。

黃偉哲表示，這次演習首次結合台南航空站進行場外重大交通事故空難及載客小船翻覆旅客落水，以及複合型災害防治的應變作為，政府與民眾要以「防災重於救災、離災優於防災」的態度，做好各項準備，才是最好的防災對策。

(中時 )