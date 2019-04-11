高醫11日與馬來西亞長樂、綠盛世兩大集團簽約，將共同建構「醫養結合」一條龍服務。（柯宗緯攝）

韓市府定調今年為高雄醫療觀光元年，高醫體系3家醫院響應該政策，11日與馬來西亞長樂、綠盛世兩大集團簽約，將共同建構「醫養結合」一條龍服務，整合醫療資源與養老資源，培育長照人才，成為台、馬首宗照護技術合作案。

簽約儀式由高醫大學董事長陳建志、校長鐘育志共同見證，高醫院長侯明鋒、大同醫院院長陳彥旭、小港醫院祕書陳煌麒，分別與馬來西亞綠盛集團總裁兼執行長曾建華、長樂集團董事經理朱兆祥等人簽署。

鐘育志指出，老化浪潮席捲全球，高醫體系深耕長期照護，樂將長照經驗分享給馬來西亞，共同建構健康樂活新生活，這種醫護與養生概念相互結合的社區照護系統，除為大馬首例，也是台、馬第一次照護技術合作。

曾建華執掌的綠盛世集團為大馬最大的地產開發公司，成立已6年，年營業額約480億新台幣，在吉隆坡、檳城等華人密集區共有18個造鎮。他表示，其新市鎮特色之一是設有24小時護理站，盼導入高醫醫療軟實力，發展健康促進事業，讓老少共居更安心。

另外，朱兆祥則是南宋理學家朱熹的後代，其父是拿督朱正華，他繼承的事業在大馬是數一數二，發展文化教育、地產開發、建築、飲食、旅遊及金融投資等方面。

過去長樂、綠盛世集團曾數度來台各大醫院取經，對於大同醫院首創利用國小閒置空間打造的福樂日間照護中心印象深刻，已在馬國複製「福樂模式」，在當地華人社會受到歡迎，盼透過此次簽約進行實質的長期合作。

(中時 )