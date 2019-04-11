有民眾向台中市政府警察局申請「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行，獲核准，但文宣出現「警車開道」，台中市警局澄清，僅現任與卸任的總統、副總統及其配偶與一親等直系血親，任何集會遊行無提供警車開道，但沿途將實施交通疏導與管制措施。

台中市警察局表示，申請人疑似誤認只要遊行獲得核可，就有「警車開道」，已通知申請人刪除有「警車開道」文宣，否則將依社會秩序維護法處罰，另針對桃園市某議員於臉書PO文，「若不撤銷此活動許可，就是公然叛國」，經查該項遊行無主張共產主義或分裂國土，亦無違反其他集會遊行法之規定。

至於申請集會遊行的民眾陳先生，為「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」，將在4月13日於台灣大道舉行車隊遊行活動，經審核符合集會遊行法規定，警察局依法核准；並依據集會遊行法第24條規定派員執行交通疏導及維持秩序，並派員執行蒐證，如有違反集會遊行法規定或其他脫序違法行為，本局將依法究辦。

(中時 )