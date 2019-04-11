韓國瑜訪美、前往哈佛大學演講的形式在國內引發熱議，陪同韓訪美的中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，是哈佛學者強烈要求、選擇學界一致公認高效率的「閉門座談」形式。原本預計還要加開一場公開演說，但韓考量多待一天將耽誤行程與高雄市政，於是捨棄。

廖達琪回憶，1月10日哈佛學者群排除萬難、特地南下高雄和韓會面，當時是個輕鬆的聚會，學者人人勤做筆記、聽的入神，費正清研究中心主任宋怡明（ Michael A. Szonyi）更是全程使用中文對韓簡報。哈佛學者提出兩個問題，先是兩岸關係，接著提到是否參選總統的問題，韓當時表示注意力先聚焦在市政，斬釘截鐵、毫無懸念地回「NO」。

廖達琪表示，當天雙方聊得不夠盡興，哈佛學者不但特地延後回程的車次時間，還當場對韓說「歡迎你來哈佛！」間接促成這次的哈佛演講行。韓與哈佛學者雙方考量彼此的行程、假期等因素，才敲定4月初見面，也在事前的信件往來中，討論演講的形式。

針對演講形式爭議，廖達琪強調，哈佛邀約的方式有兩種，一種是韓此行採用的閉門座談，另一種是公開演說。兩種形式差別在於，閉門座談與會人士都是重量級學者或菁英，能夠充分交換意見；公開演說必須廣邀政治相關系所學生，人數太多只能淺談。

廖達琪表示，哈佛學者強烈建議採用閉門座談形式，30分鐘的流程為先短講、再座談。廖強調，韓的短講是全程重點，現場會有重量級的兩岸關係、政治研究等相關學者，針對韓的演說內容直接提問。

(中時 )