三上悠亞現場揮毫。TRE提供

2019「TRE台北國際成人展」主打地表最強陣容公佈首發女優名單，邀請到首次參與「TRE台北國際成人展」的超人氣偶像三上悠亞，這位「暗黑國民偶像」多元跨足演藝圈，經營得有聲有色，IG人氣高達120萬擄獲眾多男粉絲，清新脫俗的天使外表搭配魔鬼身材，讓人無法拒絕。

三上悠亞於今日甜美現身記者會，三上悠亞說：「台灣的男粉絲有禮貌又溫柔，每次來台灣都用戀愛的心情和粉絲度過非常珍貴的時光，這次也特別設計愛心的手勢把台灣男粉絲的愛收藏起來。接著比愛心手勢收藏台灣粉絲的愛。」接者在記者會上分享上圍Ｇ奶保養秘方包括壓按穴道、提胸UP運動、和保持戀愛的心。三上悠亞笑著說常來台灣就可以做到保持戀愛的心，當場立刻圈粉。

在記者會上三上悠亞為2019「TRE 台北國際成人展」寫書法題字，現場揮毫「老司機」三個字，三上悠亞害羞表示聽說老司機這個詞在網路上有經驗老道、技術熟練的意思，因為是第一次參加TRE台北國際成人展，心情上非常期待也很緊張，希望曾參與過成人展的粉絲們能夠帶領更多人來參與這次的盛會。特別學了這三個字來答謝台灣粉絲的厚愛。」由於2019「TRE 台北國際成人展」活動時間8月2號至8月4號，現場媒體詢問，是否有特別的消暑方法？三上悠亞說：「碰到夏天炎熱的時候，出門不會穿內衣，喜歡在台北的街道隨意逛逛，讓自己沒有被束縛的感覺。」

2019「TRE 台北國際成人展」的宣傳活動即日起開始啟動，記者會公布第一波重量級夢幻女優，接下來將每月陸續公佈出席女優名單，相信會帶給台灣粉絲驚喜也請大家敬請期待，最後三上悠亞不忘呼籲2019「TRE 台北國際成人展」將於8月2號至8月4號，為期三天展期在新北工商展覽館，期待能夠收藏台灣粉絲的愛。

(時報周刊)