哈佛大學研究生Andrew Chael非常厲害，昨天公布的黑洞攝影，90萬條演算程式裡的85萬條出自他手。(擷圖自龍應台臉書)

人類首張黑洞照片昨晚曝光，揭開天文物理界長久以來的謎團。這歷史性一刻的來臨，背後有無數科學努力投入的身影。作家龍應台今(11)日在臉書上表示，她注意到新聞提到一位20幾歲的研究生，竟然90萬條演算程式，有85萬條來自他設計。這張年輕的臉龐讓她感嘆，台灣社會的能量和注意力大量集中在政治，我們還有多大的心力投注在年輕人的培養？

人類第一次可以看見黑洞，龍應台9日即在臉書上預告此「天大」的消息，今日她繼續貼文提到，事件視界望遠鏡(EHT)計畫中，她注意到一張年輕的臉龐。

這位20多歲的年輕人Andrew Chael非常厲害，昨天公布的黑洞攝影，90萬條演算程式裡的85萬條出自他手。他是美國哈佛大學天文學物理系研究生，是事件視界望遠鏡(EHT)計畫成像工作組的領導者。

龍應台表示，在昨晚的華府發表會上，她也注意到「事件視界望遠鏡」計畫的主任科學家特別強調，這次的突破幕後有龐大的年輕研究生團隊，沒有他們就不會有這樣的結果。

這張年輕的臉龐讓龍應台感慨萬千，她指出，「政治是眾人之事，本來就是極重要的大事，但是再大也有一定的比例。當整個社會能量和注意力超比例、巨量地集中在政治——其實很大程度是政治的喧嘩操作和表演比賽上，我們有多大的注意力和能量還投注在年輕人的培養上呢？我們有多大的注意力和能量還投注在基礎科學上呢？多大的注意力和能量還投注在沒有激情、缺乏喧嘩的任何深刻、長遠議題上呢？」

龍應台認為，沈靜的環境才會有深思，不急躁的哲學才會有基礎研究，長程的思維才會用最大的真誠和力氣去培養有「偉大」潛力的年輕人。

龍應台憂心，在每天喧鬧起伏的政治之外，我們實在有太多和政治一樣重要或說比政治更急迫、更要緊、更重大的事情要深思，要做的，不是嗎？

(中時電子報)