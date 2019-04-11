內政部資訊中心主任施明德涉嫌利用任職移民署移民資訊組組長期間，承辦7項採購案收受回扣，檢廉2017年約談施後，諭令施以100萬元交保，但檢廉經1年多蒐證，掌握施在外網案、電腦設備更新案2項標案，向李姓業者收受數百萬元回扣，並利用大批親友帳戶進行洗錢，隱匿貪汙所得，今兵分21路搜索施明德親友住處，並約談施明德及其親友、李姓業者共13人到案。

據了解，檢廉認為施明德受賄金額龐大，不排除訊後聲請羈押。

廉政署據報，指施明德等多名官員涉嫌自2009年間起，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪、違反政府採購法，檢廉2017年11月13日約談施明德41人後，14日凌晨6時許諭令施明德以100萬交保、國發會資訊管理處科長陳英傑30萬交保，另有李姓、郭姓、彭姓9名業者各以50萬、60萬至100萬元交保。

但廉政署經1年多期間，針對7項採購案中的2009年「外網安全節能設備案」、2010年「電腦設備更新案」2項標案，涉嫌收受李姓業者數百萬元回扣，協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪，收賄金額高達數百萬元。

廉政署發現，施明德的多位親友帳戶，在採購案招標、得標前後，有大量異常金流進出，懷疑是幫施明德的賄款洗錢，並隱匿貪汙所得，涉嫌洗錢，因此今天再度針對施明德親友的21處地點搜索、約談施明德、洗錢親友、行賄的業者共13人調查。

(中時 )