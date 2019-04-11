方雅賢將於下個月首辦個唱。（寶吉祥集團提供）

《惡作劇之吻》的插曲〈遇到〉原唱方雅賢，隔14年終於現身開唱，過去只聞其身不見其人的她，將於5月首度舉辦演唱會，方雅賢說：「我個性低調，只喜歡近距離的演唱，此次決定站上大舞台，心情很興奮，感謝寶吉祥集團讓我圓夢，對於第一次，我有信心。」

她4歲就喜歡唱歌，從小參加各種歌唱比賽，有冠軍獵人封號，2005年自錢櫃之星大賽第一名脫穎而出，隨即錄製《惡作劇之吻》原聲帶合輯，方雅賢並未出道當唱片歌手，反而選在各種活動與音樂餐廳等近距離的小舞台演唱，這些年她累積上萬場演出，每週只休一天、每天演唱近6小時，從不覺得累。

提到首次舉行個唱，皈依14年的方雅賢說：「多年來我一直默默的演唱著，粉絲們的持續關心，讓我很感動，心中有所領悟：為何不唱歌給更多人聽呢，因此終於圓夢開唱。」第一次辦大型演唱會就連開兩場，勇氣十足，方雅賢笑說：「好友都笑稱我是大膽王，我個性就是好強，決定了就全力以赴。」演唱會門票12日中午在年代售票系統開賣。

(中時 )