鄭女士一次擲三個聖笅，求得大甲媽賜財金。（主辦單位提供）

大甲媽遶境開跑，今年更首度規畫北巡駐駕活動，方便信眾不用到中部，就能在台北參拜大甲媽。自從2月16在南港舉辦駐駕安座大典後，不少信眾前往祈福，其中有一位鄭女士，幾乎天天報到，她表示是因為這次北巡駐駕活動，才接觸到大甲媽，沒想到聲名遠播的大甲媽果然靈驗，幫助她解決住房問題，昨天還特別準備鮮花素果還願。

鄭女士指出，她是透過媒體報導知道大甲媽北巡駐駕南港，由於剛好住在附近，便在3月3日首次前往會場參拜，心想房東正要收回房子，住房問題迫在眉睫，於是當下祈求媽祖幫忙，並向媽祖表示，如果十天內順能利租到房子，必定還願。結果沒幾天，鄭女士不但找到理想中的房子，而且房東還主動要求隔天簽約，她讚嘆這一切必定是媽祖保佑，實在有夠靈驗，所以按照與媽祖的約定，獻上鮮花素果還願。還有巧的是，鄭女士昨天還一次擲出三個聖笅，求得大甲媽賜財金。

對於自己好運連連，鄭女士直呼都是媽祖庇佑!得知每逢周末，主辦單位固定為大甲媽舉辦祝壽大典與平安福氣宴，鄭女士也報名揪團，要把媽祖恩澤分享給親朋好友。

(中時 )