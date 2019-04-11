新竹市十八尖山公園是不少市民運動、休憩的好去處，不過近日因天氣漸熱，有民眾見到「長蟲」身影，奔相走告提醒前往運動的市民朋友留意蛇出沒的蹤影，其中甚至還出現眼鏡蛇，被民眾貼上臉書社團「新竹爆料公社」，也引發熱議。

新竹市政府城市行銷處指出，由於十八尖山、十七公里海岸線、青青草原等地，都屬於地勢較自然區域，難免有野生動物出沒痕跡，近年已設告示牌，提醒民眾注意、留心，處長顏章聖指出，由於市民運動時間多半是清晨、傍晚，也是一些蛇類出沒時間，要格外留心。

顏章聖也表示，為了提醒民眾注意，在各區邊坡也會將草除乾淨，讓民眾可留意、看清楚是否有蛇出沒，也避免蛇類藏在草叢中因「打草驚蛇」而彼此驚擾。

而網友將眼鏡蛇出沒在十八尖山的照片分享至臉書社團「新竹爆料公社」中，地點位於靠近寶山路一帶廣場，也引發民眾討論，有人直呼「好可怕」、「小心點」，也有人提醒「靜靜繞過就好」、「蛇怕死人了，有點動靜就會跑走」等。

儘管連續兩天有民眾在十八尖山看到長蟲出沒，新竹市消防局則表示，過去一周都沒有接獲在十八尖山關於捕蛇的案件，也提醒民眾在戶外務必留意自身安全。

(中時 )