先前鬧得沸沸揚揚的舉重奧運金牌許淑淨因禁藥問題而遭到世界反禁藥組織(WADA)禁賽4年，原本擔任國家隊總教練的蔡溫義，也因為子弟兵染藥事件而被國訓中心拔掉兵符。

體育署副署長王水文今天受訪時表示，體育署、國訓中心、訓輔委員、中華舉重協會昨日開會討論，蔡溫義列席，最終以「運動禁藥管制條例」第15條第1款、「國家運動訓練中心培(集)訓隊教練選手管理要點」第8點第1款第8目、「我國參加2020年第32屆東京奧林匹克運動會選手培訓及參賽實施計畫」第6點第2款第3目等規定，自108年4月15日起取消蔡溫義教練擔任國家隊總教練資格，如果蔡溫義教練有疑義的話20天內可向國訓中心提起申訴。

王水文指出，蔡溫義在擔任教練期間態度認真，指導的選手在奧運期間也獲得很好成績，但許淑淨因查出禁藥遭禁賽，而且證據明確，因此最終決定取消他在國家隊的職務。

體育署競技運動組長洪志昌表示，蔡溫義昨天發言時擔心許淑淨未來職涯發展，甚至一度哽咽。體育署會將會議結果通知舉重協會，至於新任總教練要經由舉重協會，經行政作業程序後會再產生。

(中時電子報)