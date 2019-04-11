縣長徐耀昌贈感謝狀予公館鄉居民劉茂明（左四），提供房舍並以優惠價格出租，作為身心障礙者服務據點。（何冠嫻攝）

苗栗縣第3處身心障礙者社區日間照顧據點於公館鄉揭牌啟用！苗栗縣政府獲中央經費補助191萬餘元，為在地身心障礙者打造完善且充足的活動空間，讓家庭照護得以喘息，減輕負擔，而據點也規畫多元活動，增進身心障礙者社區參與。

縣內苗栗市、造橋鄉已有身心障礙者日間照顧服務據點，但苗栗市的照顧據點人數飽和，苗栗縣政府向中央爭取經費，以191萬餘元在公館鄉打造縣內第3處身心障礙者日間照顧據點，照護苗栗市、公館鄉身心障礙者，增進活動參與機會、培養一技之長、讓家庭照顧者得以喘息。

苗栗縣智障福利協進會總幹事林素珠指出，父母親照顧身心障礙孩子壓力大，為紓解家屬負擔，在每周一至五安排音樂、繪畫、植物照顧等課程，精彩身心障礙者們的生活，另也提供生活自理能力增進、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活服務、健康促進服務、社區適應等服務，增進社區參與機會，並減經家庭負荷。

苗栗縣長徐耀昌11日偕同苗栗縣智障福利協進會理事長唐時聰、社會處長楊文志、公館鄉長曾美露與多位民代，為公館鄉身心障礙者社區式日間照顧據點揭牌，落實縣內弱勢族群關懷。

徐耀昌表示，避免中高齡的身心障礙者加重家庭照顧負擔，以身心障礙者社區式日間照顧據點，分擔照顧者的辛勞，且預計年底在通霄地區規畫中高齡身心障礙者日間照顧服務據點，落實山、海線與中港溪的身心障礙者的照顧，他強調將以18鄉鎮設置為目標，照顧各地弱勢。

公館據點服務對象以苗栗市、公館鄉18歲至64歲的身心障礙者為主，每周一至周五規畫課程，名額15人，目前仍有名額，詳情可電話洽詢037-232856。

(中時 )