中華紙漿公司每年舉辦2次捐血活動已成傳統，至今超過10年。（張祈攝）

前來捐血的朱姓員工說，每年公司辦的捐血活動一定來報到。（張祈攝）

花蓮血量庫存量全都不足7天安全存量，中華紙漿公司響應捐血，今天發起員工、協力廠商一起挽袖捐血，華紙董事長特助戴仁勇表示，今年擴大邀請協力廠商一起加入，加上新進的年輕員工出手都「很大方」，一捐都是500cc捐血量。

花蓮捐血站表示，目前花蓮庫存量平均4.7天，不足7天的安全存量，以O型3.9天為最少，中華紙漿公司響應缺血狀況，今天在廠區內舉辦員工捐血活動，鼓勵三班制同仁、協力廠商共同來響應，一名朱姓員工說，一直都有捐血習慣，只要符合條件就會參加，至今捐血超過10次，每年公司辦的捐血活動一定來報到。

戴仁勇指出，華紙在地生根50年，每年舉辦2次捐血活動已成傳統，至今超過10年，此外也長期認養海岸路、南濱海岸環境及道路清潔維護，淨山、淨灘、掃街活動年年都有，也長期贊助鄰近的光華社區、光華國小建設經費及環境美化有機材料，也關注偏鄉學校教育活動，落實企業回饋。

(中時 )