Roy Kim昨赴警局，今警方宣布他承認曾散布不雅片。（圖／達志影像）

前FTIsland隊長崔鍾訓日前捲勝利淫片群組風波，首爾警方今(11日)開記者會，透露崔鍾訓和Roy Kim、Eddy Kim都承認散布淫片，崔鍾訓更認了拍過6部不雅片，未料稍早又爆出有女子指稱曾被崔鍾訓下藥性侵，對此，崔鍾訓律師代為否認，表示有見過面但不記得性侵，還稱疑因最近風波，該名女子趁機威脅，將反提告維護自身名譽。

崔鍾訓近來因淫片群組、酒駕行賄事件滿頭包，今又被一女子出面爆料，指2012年3月在美國與崔鍾訓見面時，疑遭對方用強姦水（GHB）性侵，她只喝了一杯雞尾酒就失去意識，將對此提告。《YTN》報導，律師回應，崔鍾訓承認和該女在美國經熟人介紹認識，但不記得有性侵行為，更不知道所謂的強姦水是什麼。

對於崔鍾訓和該女是否有發生關係，律師避重就輕說沒聽本人說過，又說兩人當時「不知道是不是帶著對異性的感情接觸」，回美國後就沒碰過面，而崔鍾訓2周前就和該女有聯繫，已以恐嚇罪名提告該名女子，對此，網友諷刺說：「不記得性暴力=做了」、「怎麼不說，不記得自己媽媽是誰了！」、「《勝利傳》還沒大結局？」、「吃瓜群眾都累了」。

(中時電子報)