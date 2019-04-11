台商三筑企業透過中間人介紹認識北韓的貿易公司，接觸後決定用「以物易物」方式，以二手汽車、小巴士、筆記型電腦等物，換取北韓的煤礦、人蔘等物品，三筑的陳姓負責人從中賺取30％的利潤，被控違反《資恐防制法》，但士林地檢署調查，發現登記在北韓的數間貿易公司，並非聯合國安全理事會指定的制裁名單，因而對陳作出不起訴處分。

陳男擔任三筑公司業務經理，同時也是實際負責人，2017年透過王姓友人與北韓朝鮮東陽貿易公司、朝鮮青龍貿易總會金姓社長結識，雙方決定以北韓需要的重鹼、尿素、二手汽車等物，換取北韓擁有的煤礦等物，其中北韓石墨、稀土則可出售台灣廠商。

雙方簽訂契約後，先將樣品送到廣東中山縣驗貨，但陳認為品質不佳，且數量不足，雙方還在討論階段，並未給付任何款項，事情曝光後，調查局因而認為陳直接為制裁名單收集、提供財物。

檢察官調查，陳確實有和北韓同祥公司聯絡，雙方約定交易稀土，三筑可從中賺取利潤，但資恐法有明文規定，必須是「指定之制裁名單」，而金姓負責人，朝鮮同翔等公司都不在制裁名單之列，縱使有交易也沒有違法。

(中時 )