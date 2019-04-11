花蓮壽豐鄉長曾淑懿（左2）成功打響花蓮果豔西瓜名號。（許家寧翻攝）

壽豐果豔西瓜香甜多汁，為花蓮知名農產。（許家寧翻攝）

花蓮壽豐鄉「果艷大西瓜」遠近馳名，頂級西瓜重達18公斤，壽豐鄉農會瞄準都會區市場研發新品種「果豔花姑娘」，大小只有原來的三分之一，甜度不變，適合單身與小家庭食用，預計5月採收後，外縣市民眾就能品嘗到清涼消暑的花蓮西瓜。

種植在中央山脈和海岸山脈間500多公頃溪床上的「果豔西瓜」，是壽豐鄉農會導入無毒農業的代表作，由於每個果豔西瓜植株只留一顆，讓每顆西瓜外型碩大飽滿，肉質甜美，甜度可達到14度，雖然產量僅數千顆，每年上市後仍供不應求。

壽豐農會新任總幹事黃啟祥說，不少都會區民眾反映，果豔西瓜太大，一般小家庭吃不完，以及冰箱放不下的困擾，針對都會區需求，今年培育試種新品種「花姑娘」小西瓜，3月開始試種，重量大概在6公斤左右，非常適合小家庭的需求。

新品種西瓜和果艷西瓜一樣，都是是紅肉西瓜，但是大小剛剛好，預計一期瓜在4月底或5月可以收成，屆時將從產地直送新北市板橋並舉辦一連串展售行銷活動，為讓消費者好記，小西瓜將延續果豔西瓜品牌名號，預計取名「花姑娘果艷」或「果豔花姑娘」。

黃啟祥對花姑娘西瓜甜度、水分相當有信心，至於花姑娘口感跟果艷西瓜的差別，賣關子請民眾拭目以待，壽豐農會也將在這次展售觀察消費者的評價，若好評不斷，也打算在明年擴大種植數量或調整，讓外縣市民眾都能品嘗到花蓮在地好滋味。

(中時 )