《HIStory3》尺度「轉大人」，不僅有揪心言情戀愛與大尺度床戲，還有警察與黑道之間，既緊張相知相惜的複雜心情，演員陣容也很吸睛，包含雙CP徐鈞浩、吳承洋以及卞慶華、陳廷軒。

徐鈞浩這次飾演正義感十足的警察，與飾演黑道的吳承洋兩人相識，一開始便是爭吵不斷，徐鈞浩笑說：「以前都說想演個話多的角色，這次台詞真的超級多。」吳承洋當場撩起徐鈞浩，「吵架也很好，因為他很可愛，我也很想逗他。」還說這樣的互撩就是他們的日常。

提起床戲，吳承洋表示：「有場床戲是很緊繃刺激的，我需要很粗暴，情緒很大，演完只有很累，但很謝謝對方。」對手徐鈞浩也說：「他對我很大力，粗暴對待，心裡只有『完了』的感覺。」兩人在認識一個月時拍攝這場戲，防護措施頂多就是將內褲黏在身上，以防走光，但他們笑說：「入戲的時候，根本不擔心是否會走光，只擔心不能播。」

另外一對CP卞慶華、陳廷軒的床戲也十分精彩，卞慶華表示：「當時知道有床戲時，只想著要好好維持身材，不能多吃。」兩人靠一起泡溫泉拉近距離。陳廷軒與卞慶華也都獻上彼此第一次的吻戲與床戲，可以說是既緊張又害羞的初體驗。《圈套》將在4／16（二）起晚上9點 LINE TV首播，每周二、三晚上9點播出。

(時報周刊)