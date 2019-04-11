新竹市67歲的歐姓婦人9人日傍晚外出散步，卻因遲未返家，家人憂心報警，未料，警方調閱監視器發現，歐婦獨自走入防火巷卻困在樹林鍵動彈不得，幸賴警、消馳援，順利脫困。

歐婦行動不便，白天都靠鄰居、親友互相照顧、照看，不過平日也有散步習慣，9日傍晚，歐婦獨自外出，卻遲遲未返家，家人察覺狀況不對，在住家附近找不到人，便急著報警求助。

9日晚間8點許，歐婦的家屬向新竹市東勢派出所求助，由員警翁子翔、邱偉翔，合力調閱路口監視器，追蹤歐婦身影，他們發現歐婦傍晚6點50分走進水利路1處巷子，卻沒有見到她走出巷子的身影。

警方因此循線追查，繞著巷子走，均未見到歐婦，直到發現防火巷後方有一處樹林，隱隱聽見歐婦的聲音，才驚覺她竟然卡在樹林中無法脫困。警方當下立即通報消防隊求助，結束一場虛驚。

歐婦從失蹤到尋獲過程約5小時，東勢所長簡上卜表示，每位協尋的失蹤人口，特別是孩童、高齡者都會讓家屬十分擔心，警方能感同身受，能找回被尋找人，也令警方感到欣慰。

(中時 )