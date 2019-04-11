新北地檢署偵辦大西洋飲料公司違反證交法案，11日上午由企業犯罪專組主任檢察官鄧媛率檢察官陳柏文，指揮新北市調處持搜索票前往新北市三重區、台北市中山區等8處執行搜索，除查扣帳冊等物，並約詢董事長江國貴等12人到案。

檢方指出，日前大西洋飲料公司在重大訊息說明會說明不清，新北檢深入調查發現，大西洋公司於2018年間有數筆不動產交易不合於營業常規，造成該公司損害，疑有掏空公司之嫌。

據了解，這幾筆疑似掏空的土地買賣，為大西洋飲料公司關係人國信、旭順兩家公司以共6.4億元代價，買下高雄湖內（2.4億）、台南佳里（1.6億）、新北新店（2.4億）三筆土地，因無法對交易取得查核證據，導致會計師出具「無法表示意見」的查核報告。

檢調上午前往三重、北市中山區孫幼英住處共8處地點同步搜索，查扣相關帳冊等證物，並將大西洋董事長江國貴等12名被告及證人帶回訊問。

新北檢指出，今日傳喚大西洋董事長江國貴及蘇姓、林姓兩位獨立董事，總經理孫幼英雖已聯絡但未到案，將釐清本案是以高買低的假交易，或是並無實際買賣的掏空資產了，目前全案仍持續偵辦中。

(中時 )