北部某私立小學男老師，遭家長指控涉嫌猥褻及強逼男學生拍裸照，北檢查出有2名14歲男學生遭到性交及猥褻，將這名狼師依妨害性自主起訴，最重可處3年以上10年以下有期徒刑。

據警方統計，去年兒少被害案類以「性交猥褻」占 22.73％最多，尤其各案類中的兒少被害比重，也以性侵害佔全體被害人的6成最高，值得注意，但人數及比重近5年已逐年下降，分別較2014年減少578人及7.01個百分點。

警方表示，近5年警察機關受理刑案兒少被害人數逐年下降，由2014年9757人，降至2018年7658人，降幅逾2成，占總被害人比重已降至4.10％；去年兒少被害案類以「性交猥褻」最多，「普通竊盜」次之，「一般傷害」第三。

與前年相較，「兒童及少年性剝削防制條例」及「詐欺」減少較多，分別減少219人及194人，增加案類則以「侵占」增加66人及「一般傷害」較多。按性別區分，女性兒少被害人以「性交猥褻」最多、「兒童及少年性剝削防制條例」次之；男性則以「普通竊盜」最多，「一般傷害」次之。

警方指出，兒少為性侵害的高風險群。為減少兒少性侵害案件發生，除深入學校加強國中小、高中職學生的性侵害防治觀念、相關法律規定宣導，以減少兩小無猜性侵害案件外；亦加強對民眾宣導自我保護觀念，持續查報高風險家庭轉介社政單位，以預防兒少受虐及性侵害發生。

(中時 )