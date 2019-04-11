台灣陶藝創作者周美智小姐，睽違12年再度舉辦陶藝展演「磐陶N次方」，在新營文化中心展出，展期到4月14日為止。這次展覽由周美智與學生共同聯合參展，結合傳統陶瓷藝術和現代美學，進行一場充滿生命力的視覺饗宴。

周美智老師的「無色相系列」，使用台灣黃土及紅土所製成，細緻的線條不僅充滿藝術感亦兼實用性。學生黃采隆作品「貝果咬一口」、蔡育言的「古早味五花肉湯」，都運用活潑且趣味橫生的手法詮釋。另外，布農族創作者全東明先生，把時事議題或布農族的語言放在作品上。作品「亞泥事件」，就是希望能透過作品引起社會大眾對原住民社會議題的關注。

周美智的泥巴世界，既貼近生活又意義深遠，周美智說，她會從日常尋找創作素材。比方說「有餘」，就是觀察到蔬菜上蟲咬所留下的痕跡，傳達知足常樂的人生觀。感懷身世的作品「夢之舞」，則是夢見自己跳舞的片段而激發了靈感。

周美智表示，這次師生聯展有些是媽媽帶著小孩或夫妻倆一起來學習做陶，因此取名「N次方」，等於兩三代一起來展演的概念。她說，「N次方」另一個概念是希望世代延續，讓更多人認識陶藝。在創作上，周美智老師鼓勵學生勇敢做自己，讓天馬行空的創作成為充滿能量的種子，歡迎大家來體驗陶藝的多元世界。

(中時 )