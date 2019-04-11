台中市府建設局長陳大田（左）視察高美溼地遊客中心，盼強化主題活動吸客源。（圖／台中市府提供）

高美溼地遊客服務中心建戶外廣場有招潮蟹造型的裝置藝術。（圖／台中市府提供）

台中高美溼地已成國際級觀光景點，也是台中十大熱搜景點之一。強化高美溼地的觀光效益，台中市府在當地設置造型新穎的遊客服務中心，內有環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，是遊客拍照熱點。建設局長陳大田視察時表示，希望營運廠商因應節慶分別提出不同主題活動，打造高美溼地多變的人文氣息，吸引更多遊客到訪。

市府耗時2年多建置高美溼地遊客服務中心，闢建公68、公69兩座共可容納27輛大客車、568輛小客車與205輛機車停車場，遊客服務中心兩層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起。

此外，二樓設有觀景平台，可觀賞高美夕陽及風車，適合夜晚觀星；戶外廣場有招潮蟹和貝殼造型的裝置藝術與戶外生態池，供遊客拍照與就近觀察溼地生態。

建設局指出，館內提供旅遊資訊、導覽服務外，另規畫「生態體驗館」供遊客獲得更完整深刻的溼地與生態知識。

陳大田指出，高美溼地遊客服務中心建物結構的動線改良及建物防漏問題，會協助處理；如何展現館內多媒體效能，可由建設局及資訊中心共同協助，館內多媒體系統屬3年前開發的軟體，營運廠商再優化，以強化遊客中心的服務功能。

整體營運方面，陳大田要求營運廠商加強行銷創意點子，結合現代流行的文創商品，透過台中在地文創元素，帶動地區商機。

(中時 )