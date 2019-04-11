參加陸綜「中國好詩詞」而被封「詩詞男神」的張姓役男，日前爆出在值替代役期間遭到工友霸凌，甚至被推下樓梯，屁股著地、頭撞牆壁導致腦震盪，他表示至今仍會頭痛，甚至因為腦震盪引發失眠等後遺症。

張姓役男表示，希望社會大眾不要單就工友霸凌來看，希望看到更多體制上對替代役的不公平對待。（圖／翻攝自張姓役男IG）

張姓役男向《中時電子報》表示，不少替代役男都在服役期間受到不公平的待遇，而他更是遇到霸道工友，目前政風單位雖然已將該工友調職並逞處，但受傷過後工友沒有表示歉意與探望。張姓役男希望透過這件事件，不只是這件事情上的替代役遭到霸凌，也希望讓整個體制能有所改變與讓更多人知道，政府機關與替代役男間的關係，和更多制度上的陋習。

未來他將到美國攻讀並考取國際律師證照，但他表示仍會回台灣執業，也不排除回到演藝圈。（圖／翻攝自張姓役男IG）

因腦震盪休息到最近的他，將再回到單位完成剩下兩週的役期，未來他將赴美考取國際律師，他也透露前陣子已經考取台灣的執照，未來應該會在台灣執業與工作。被問到還有沒有可能回到演藝圈，他則不確定的表示，未來的事情很難說也說不定。

(中時電子報)