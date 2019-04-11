清明小長假之後，大陸民航也進入淡季，蘭州出港的不少航線價格大幅下降。蘭州中川國際機場提供的近期國內出港航線價格資訊顯示，4月12日、4月13日，蘭州飛往部分熱門旅遊地的機票價格已經降至1至3折，如4月12日，蘭州飛上海航班機票最低價為550元（人民幣，下同），相當於打了3折;4月13日則為2.1折470元。而這兩天蘭州飛三亞、海口航班機票折扣最低1折約210元，最高也僅2.6折600元。

不僅僅是上海、三亞、海口，目前，蘭州飛往北京、廣州、深圳、廈門、成都、昆明、杭州、重慶、烏魯木齊、武漢以及省內嘉峪關、敦煌、張掖、金昌、慶陽、隴南等熱門旅遊城市的機票價格也都普降至四成以下，湧現大量低至1-3折左右的特價機票。

按照往例，「五一」小長假之前都是出行淡季，所以機票等旅遊產品價格相對較低。蘭州部分機票代理機構工作人員表示，隨著機票價格下滑，錯峰出遊也迎來了好時機。

(旺報 )