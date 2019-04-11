台北市長柯文哲上任後刪除65至70歲長者健保自付額補助，議員王欣儀去年提出質詢，柯允諾排富後恢復，如今事隔半年卻毫無進展，王11日抨擊柯P老福政策跳票，拒絕騙子市長當家。柯文哲對此回應，考慮納入明年預算，錢要從哪來還要想想看。

健保是強制性納保的社福政策，王欣儀認為，對於補助健康風險較高的老人族群，等於是健康福利政策中的優惠政策，並非柯文哲反對的一次性消費政策，因此要求恢復65至70歲長者的健保自付額補助。

去年9月，柯文哲在備詢時也表示65至70歲老人健保補助不要一次性取消，並當場允諾應該一併恢復，指示北市祕書長張哲揚著手規畫，1個月內給予初步答案。

王欣儀指出，老人健保補助並非單純以現金方式一次性發放，而是為了照顧老年人的健康及減輕青年人照顧雙親負擔而給予優惠補助，是具有整體效益，因此不該全面取消65至70歲老人健保補助。

她說，去年10月市府用「府函」回覆市府將併同其他各方對老人福利措施建議，規畫作通盤檢討，依優先順序執行。當時仍口頭承諾要等選舉完就會做，但半年過去了，卻依然無任何新進度，且北市社會局也沒有提任何方案給市長，所以也沒有編入明年度概算。

王欣儀痛批，柯文哲執政都是用詐騙的嗎？只會亂答應、開空頭支票，還是柯市府上從祕書長到社會局長全都是「陽奉陰違」，無法貫徹執行政策，虎頭蛇尾就是柯市府的做事風格。

她質疑，柯文哲既然無心市政，乾脆直接宣布參選總統？否則就算再怎麼求媽祖庇佑，台北市民仍然無感，更無法像高雄市長韓國瑜為百姓帶來希望。

對此，柯文哲回應，明年預算還沒編列，會考慮看看，大約要增加4億元，錢要從哪來要想想看，因為去年質詢時預算已經編了，所以才沒有進展。

(中時 )