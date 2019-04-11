林富源水墨作品「月夜寒山圖」。（沈揮勝攝）

林富源（持麥克風者）在水里商工展出25件精品水墨，並向學子解說導覽。（沈揮勝攝）

國立水里商工重視美學教育，設有「紅樓雅集」藝文中心，每年都邀請多位書畫名家舉辦個展。今年開春，由玉山美術獎首獎得主、水墨畫家林富源打頭陣，「迷漾映心境—林富源水墨創作展」將展到4月30日。

國立台灣藝術大學研究所畢業的林富源，除勇奪玉山美術獎之外，也曾多次獲得大墩獎、南瀛獎等國內重量級美展肯定。

這次在水里商工展示的25件精品，是日前在彰化美術館、台中大墩文化中心、嘉義文化中心連續個展後的延伸，與水里商工師生分享，更是為大日月潭地區與信義、水里偏鄉地區愛好水墨藝術者的福氣。10日開幕茶會，竹山國中校長李志慶、社寮國中校長黃建樹等教育界人士多人到場。

林富源在展場闡述創作理念，分享他從嘉義大林鄉下孩子，到習畫裱褙、攻讀書畫藝術碩士的奮鬥過程，讓參觀的學子們聽得都動容。水里商工校長徐文法以其長期耕耘，用心、耐心付出，與全校師生互勉。

(中時 )