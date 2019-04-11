去年九合一選舉大敗，近日又面臨黨內初選蔡賴相爭，這些政治難題是否會讓蔡英文總統睡不著？蔡英文今天坦承，不只政治問題，還有社會問題和政策問題，甚至有時晚上看書看太多，都會對睡眠有干擾，「所以現在我學會睡前一個鐘頭，先看電視」，只是要小心不要轉到政論談話節目否則對睡眠影響更大。

蔡英文今天出席中央社「夢想啟程，勇闖世界」記者會，現場媒體詢問對民進黨初選延後的看法，蔡英文匆匆走過笑而不答，不過對台上實習特派員的提問則是有問必答。

被問及最近政治議題多，這些政治難題是否會讓總統睡不著？蔡英文表示，有些難題只要心有所想，確實會干擾到睡眠，不過總統每天要想的不只政治，還有社會問題和政策問題，她發現如果晚上看公文看太多，或看書看太多，腦袋會想著這些事情，確實會對睡眠有干擾。

所以現在她學會睡前一個鐘頭，不要看公文或看書，而是先看電視，「可是不要不小心轉到政論談話節目，這樣對睡眠的影響更大」。

網路上經常會有情緒化和對她有誤會的留言，是否會生氣？蔡英文表示「如果是剛出道時，就會生氣」，現在雖然不是千捶百煉，但至少會比較平心靜氣的去看「為何這些人會有這些想法？」

她說，這些留言有時是故意的，有些是真的有這樣的感受，如果是後者，她會去想是哪件事讓他這麼生氣，或者她是否可以做一些調整，不過她也認為，網路是很特別的場域，網友的用語比較辛辣，所以看網路評論要有一些心裡準備。

對網友封她為「辣台妹」，蔡英文不否認「這個封號從某個角度來講是不錯的」，因為

一般人覺得她很溫吞，講話因為長期做外交和談判比較間接，客氣、溫吞、加上說話間接有時就會被與軟弱畫等號。

但有些事情當總統要講清楚時，就是要直接大聲的講出來，所以她認為，說話的方式要看情境，「辣台妹」封號是她在今年元月二日嗆過對岸領導人後被封，這「讓我的另一面可以反應出來」，因為當總統有些話必須要講清楚、堅定、沒有模糊空間，不要讓對方有錯誤的想像。

(工商 )